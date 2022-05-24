Dışişleri Bakanlığı lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli destek personeli alınacak. İşte Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli destek personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları...

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli destek personeli alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

"Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde günlük servis hizmetlerinin yanı sıra temizlik ve bahçe bakımı hizmetlerini yerine getirmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 3 (üç) sözleşmeli destek personeli alınacaktır."

Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı. Akabinde başvuru yapmak isteyen adaylar, Dışişleri Bakanlığı personel alımı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları....

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli destek personeli alımı başvuru şartları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak;

(2) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;

(3) En az ortaöğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – beslenme ve ev yönetimi dalının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – ev ekonomisi dalının veya konaklama ve seyahat hizmetleri alanı – turizm/otelcilik ve turizm dalının birinden mezun olmak;

(4) 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSS-P94 puan türüne göre yapılacaktır);

(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

(6) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak;

(7) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir);

(8) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

Başvuru için gerekli olan belgeler

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Başvurular, 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 24 Haziran 2022'de saat 23:59:59’da sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle gerçekleştirecek.

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın https://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.