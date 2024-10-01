Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki Türk vatandaşları için tahliye planı hazır

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Gazze'deki katliamına devam eden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi..

Savaşı tüm bölgeye yayma derdindeki katil İsrail ordusu, Lübnan'a gece gündüz bomba yağdırıyor.

İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

LÜBNAN'DAN TAHLİYE PLANI HAZIR

Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitme ihtimaline vurgu yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planların hazırlandığı belirtildi.

Buna göre, Lübnan'daki Türk vatandaşları başvurularını 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni (+90 312 292 29 29) arayarak yaptırmaları gerekiyor.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.



Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.





Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi” tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.



Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.





Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.





Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.