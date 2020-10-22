Dışişleri Bakanlığı: Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonrasında yayınlanan bildiriyi reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayınlanan bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bildirinin Türkiye'ye karşı mesnetsiz itham ve iddialar içerdiği vurgulandı.

"BİLDİRİYİ BÜTÜNÜYLE REDDEDİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayınlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz.

'Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır.

"DOĞU AKDENİZ'DE HAKLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Doğu Akdeniz’de gerçek iş birliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.