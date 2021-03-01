Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da sivillere karşı orantısız güç kullanımını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da gerçekleşen darbe sonrası sivil hakla karşı uygulanan orantısız gücü kınadığını ve büyük kaygıyla izlediklerini açıkladı.

Myanmar ordusu tarafından 1 Şubat 2021 günü iktidardaki lidere ve kabinesine karşı darbe gerçekleştirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Myanmar'daki darbe karışıtı protestolar yapan vatandaşlara uygulanan orantısız güç ile ilgili açıklama geldi.

''BÜYÜK KAYGIYLA GÖZLEMLİYORUZ''

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Myanmar'daki istikrarın darbe sonrası bozulduğu belirtilerek "Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz.

''ŞİDDETLE KINIYORUZ''

Bugün güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.