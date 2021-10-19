Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki saldırıyı kınadı

Sokoto eyaletinde gerçekleşen terör saldırının ardından, Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen terör saldırsının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Yapılan yazılı açıklamada, Goronyo bölgesinde 18 Ekim 2021'de kalabalık bir pazar yerinde düzenlenen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"BU TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ"

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda da 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİJERYA'YI ZİYARET EDECEK

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinde yer alan ülkelerden birisi.