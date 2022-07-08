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    Dışişleri Bakanlığı: Şinzo Abe'ye saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Ankara'dan yapılan açıklamada, "Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe'ye acil şifalar diliyoruz" denildi.
    • 08.07.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 11:45
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    Dışişleri Bakanlığı: Şinzo Abe'ye saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Japonya'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Türkiye'den açıklama yapıldı.

    Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'ye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

    "Menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

    "Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulundu"

    AA'nın aktardığına göre, açıklamanın devamında, "Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe'ye acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

    Dışişleri Bakanlığı: Şinzo Abe ye saldırıyı şiddetle kınıyoruz #1


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