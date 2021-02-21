Dışişleri Bakanlığı: Somali’deki gelişmelerden endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Somali’de seçim sürecine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Somali'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’de seçim sürecine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz.

Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arz etmektedir.

"GECİKMEKSİZİN UZLAŞI SAĞLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.