Dışişleri Bakanlığı: Soykırım yeni aşamaya geçti

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İsrail, tek taraflı ateşkesi bozdu.

Geceden bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, masumları öldürüyor.

İsrail'in saldırılarına karşı Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, Netenyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği vurgulandı.

"SOYKIRIM POLİTİKASINDA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ"

İsrail'in Gazze'de bu sabaha karşı (18 Mart) gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.

"İSRAİL BÖLGENİN ORTAK GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü.

İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi, BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısı 322'yi aştı, onlarca kişi ise yaralandı.