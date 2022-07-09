Dışişleri Bakanlığı: Sri Lanka’da yaşanan olaylardan endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından ülkede sokaklar karışmıştı.

Bugün bir araya gelen binlerce kişinin, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basmasının ardından Başbakan Wickremesinghe istifa kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sri Lanka açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka'da devam eden protestolar hakkında bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ş iddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz"

"Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



