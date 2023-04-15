Dışişleri Bakanlığı: Sudan'da silahlı çatışmalardan endişeliyiz Ankara'dan yapılan açıklamada, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalınması çağrısında bulunuldu. "Dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanındayız" mesajı verildi.

AA

Türkiye, Sudan'da yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu söyledi.

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

"Çatışmalardan endişe duyuyoruz"

Yazılı açıklamada, "Sudan'da bugün yaşanan silahlı çatışmalardan endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki tüm kesimlerin, geçiş sürecinin kazanımlarına bağlı kalmaya, sükunet ve diyaloga davet edilen açıklamada, Sudan’ın sorunlarına ancak ulusal uzlaşı yoluyla kalıcı çözüm bulunabileceği vurgulandı.

"Dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanındayız"

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da dost ve kardeş Sudan devleti ile halkının yanında yer almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan'daki Türk vatandaşlarına uyarı

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.