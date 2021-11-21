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    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici

    Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan son gelişmelere dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
    • AA
    • 21.11.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 00:05
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    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici

    Sudan'da Başbakan Abdalla Hamduk'un yeniden görevi üstlenmesine ilişkin oluşan mutabaka yönelik Türkiye'den açıklama geldi.

    Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Abdalla Hamduk'un yeniden görevi üstlenmesi konusunda mutabakata varılmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMNUNİYET DUYDUKLARINI BELİRTTİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk arasında Anayasal Bildiri çerçevesinde geçiş sürecine dönülmesi ve Başbakan Hamduk'un yeniden görevi üstlenmesi hususlarında mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan daki gelişmeler memnuniyet verici #1

    "ÜLKEDE BARIŞ VE İSTİKRAR KORUNMALI"

    Türkiye'nin Sudan ve Sudanlıların yanında durmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu hassas süreçte, Sudan halkının tüm kesimlerinin beklentilerinin dikkate alınmasının, ülkede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan daki gelişmeler memnuniyet verici #2

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