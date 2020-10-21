Dışişleri Bakanlığı: Türk Kızılay personeline düzenlenen saldırıyı kınıyoruz

Bakanlık, Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

Yemen Türk Kızılay Delegasyonu'nda görevli Ali Can Budak, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dışişleri Bakanlığı düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"FAİLLERİN ADALET ÖNÜNE ÇIKARTILMASINI BEKLİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Günümüzün en ciddi insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan dost ve kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen bu hain saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bu elim hadiseden ötürü Ali Can Budak’a acil şifalar, tüm Türk Kızılay camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.