Dışişleri Bakanlığı: Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı değildir

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı değildir

Dışişleri, İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı mülteci anlaşmasının bir benzerini Türkiye ile de yapmayı talep edeceği haberlerine ilişkin "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacak" dedi.

İngiltere’nin Dışişleri Bakanı olan ve Muhafazakar Parti liderliği için adaylığını koyan Lis Truss, seçimleri kazanabilmek adına ırkçı ve popülist söylemlerine devam ediyor.

Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacağını söyledi.

Bu açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

"Tüm ülkeleri sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı mülteci anlaşmasının bir benzerini Türkiye ile de yapmayı talep edeceği yönündeki haberlere ilişkin "Tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Asılsız olmasını ümit ediyoruz"

Bilgiç, "Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekiz yıldır 'dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği' yapan Türkiye'nin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer almasının söz konusu olmadığını belirten Bilgiç şunları kaydetti:

"Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı değildir"

"Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.