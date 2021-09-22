Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Libya yönetimine desteğini sürdürecektir

Libya Temsilciler Meclisi’nin Milli Birlik Hükümeti’nden güvenoyu çekme kararı üzerine, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada meşru hükümetin yanında olunacağı vurgulandı.

Libya’da, Temsilciler Meclisi tarafından Milli Birlik Hükümeti’nden güvenoyu çekme kararı alındı.

Dışişleri Bakanlığı, alınan bu karara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak meşru Libya yönetimine desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

Güvenoyunun geri çekilmesi kararının Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine katkı sağlamayacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için Milli Birlik Hükümeti’nin yol haritasında da öngörüldüğü gibi seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir.





“TÜRKİYE, LİBYA YÖNETİMİNE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEKTİR”

Mevcut kritik aşamada Libya’daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya’nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir.”