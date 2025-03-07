Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Suriye halkının yanındadır

Suriye ordusunun Lazkiye'de devrik Esad rejimi unsurlarına yönelik operasyonu devam ederken, süren çatışmalarda 70 kişi öldü.

Tartus ve Humus'ta ise gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşanan gelişmeleri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de değerlendirdi.

Gelişmeler hakkında konuşan Keçeli, şöyle dedi:

"İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN YOĞUN BİR GAYRET ORTAYA KONULUYOR"

Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.