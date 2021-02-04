Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’nin içişlerine müdahale kimsenin haddi değildir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışından Boğaziçi'nde yaşanan olaylara ilişkin yayınlanan kınama mesajlarına, "Kimsenin haddi değil" açıklaması yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar hakkında ABD ve AB'den kınama mesajları yayınlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, yayınlanan mesajlara tepki gösterilerek, mesajları yayınlayanların kendi ülkelerindeki toplumsal olaylara karşı tutumları eleştirildi.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.

"AYNAYA BAKMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve Türkiye’nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır.

Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz. Yakın dönemde de 'gelişmiş' demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntüleri halen hafızalardadır. Hal böyleyken, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve Türkiye’nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.

Türkiye, Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruma konusundaki iradesini gerçekleştirmekte olduğu reform adımlarıyla göstermekte olup, bununla birlikte terör örgütleri ve terörle iltisaklı çevrelerin bu alanlardaki istismarına karşı mücadelesini sürdürmekte de kararlıdır."