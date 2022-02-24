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    Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı

    Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının olası gelişmelere karşı güvenli yerlerde bulunmasını söyleyen Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak" dedi.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:28
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    Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

    Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşan Türk vatandaşlarının güvenli yerlerde bulunması hakkında yazılı açıklama yaptı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu şekilde:

    "UKRAYNA'DA AYRILMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ DESTEK SAĞLANACAKTIR"

    "Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

    ACİL DURUM HATLARI

    Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929 Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612 Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

    Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı #1


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