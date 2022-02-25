Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türklerin bilgilerini istedi

Dışişleri Bakanlığı, tahliye operasyonu hazırlığı için Ukrayna'daki Türk vatandaşlardan bilgilerini isteyen bir duyuru yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ile Avrupa kıtasında tansiyon yükseldi.

Başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktadan patlama sesleri duyuldu.

Ukraynalı ve ülkede yaşayan başka ülke vatandaşları güvenlikleri için yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya başladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarının tahliyesi için bir duyuru yayınladı.

DIŞİŞLERİ, TAHLİYE İÇİN BİLGİ İSTEDİ

Bakanlık; Ukrayna'da tahliye operasyonu düzenlendiğinde iletişime geçebilmek için Türk vatandaşlarının; kendilerinin, beraberlerindeki birinci derece yakınlarının isim ve kimlik bilgilerini, bulundukları şehri ve irtibat numaralarını cagrimerkezi@mfa.gov.tr e-posta adresine e-posta olarak ya da +90 538 095 88 31 cep numarasına whatsapp ya da sms mesajı olarak iletmelerini istedi.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna’da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız,

Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz.

cagrimerkezi@mfa.gov.tr

+90 538 095 88 31”







