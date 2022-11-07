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    Dışişleri Bakanlığı'dan İdlip'teki saldırıyla ilgili açıklama

    Dışişleri Bakanlığı, İdlip'te 9 sivilin hayatını kaybettiği, 70 sivilin ise yaralandığı saldırıyı kınadı.
    • 07.11.2022 - 23:52
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    Dışişleri Bakanlığı'dan İdlip'teki saldırıyla ilgili açıklama

    Suriye'deki Esad rejiminin, İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı kamplara düzenlediği bombalı saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 70 sivil yaralandı.

    Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi.

    "Şiddetle kınıyoruz"

    İdlip'te yapılan saldırıyı kınayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "İdlip’te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır.

    "Tarafları, saldırılara son vermeye davet ediyoruz"

    İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz. Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir."

    Dışişleri Bakanlığı dan İdlip teki saldırıyla ilgili açıklama #1

    Dışişleri Bakanlığı dan İdlip teki saldırıyla ilgili açıklama #2


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