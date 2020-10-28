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    Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Fransa Maslahatgüzarı'na kınama

    Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı.
    • AA
    • 28.10.2020 - 20:18
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 20:37
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    Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Fransa Maslahatgüzarı'na kınama

    Ankara - Paris hattındaki Charlie Hebdo gerilimi devam ediyor..

    Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARINI AŞAN ÇİZİMLER.."

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "Kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" vurgulandı.

    Öte yandan, Fransa’da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

    Dışişleri Bakanlığı na çağırılan Fransa Maslahatgüzarı na kınama #1

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