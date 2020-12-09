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Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiler değişti

Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiler değişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.