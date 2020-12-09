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    Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiler değişti

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
    • AA
    • 09.12.2020 - 10:19
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    Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiler değişti

    Dışişleri Bakanlığı’nda bazı büyükelçiler değişti…

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

    Bakan Çavuşoğlu, hayırlı olsun temennilerinde de bulundu.

    Buna göre, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

    GÜLLÜOĞLU, TANZANYA’DAKİ DARÜSSELAM BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLDİ

    Ayrıca, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye’nin Tanzanya’daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’a Belgrad Büyükelçiliği, Cihad Erginay’a Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen’e Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer’e Türkiye’nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Ahmet Demirok’a da Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

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