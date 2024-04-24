Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olayları açıklaması Dışişleri Bakanlığı, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

ensonhaber.com

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 olayları hakkında yapılan bazı açıklamaların reddedildiği yer aldı.

"Tarihi gerçekleşleri çarpıtan açıklamalar"

Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi;

Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Ortak tarih komisyonu çağrısı