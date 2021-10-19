Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 ülkeye bildiri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır ve GKRY'nin düzenlediği zirve sonrası yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan, Mısır ve GKRY'nin katılımıyla yapılan zirve sonrası yayınlanan bildiriye ilişkin yazılı bir açıklama geldi.

"GERGİNLİĞİN SEBEBİ, YUNAN/RUM İKİLİSİNİN GAYRİ HUKUKİ DENİZ SINIRI İDDALARIDIR"

3 ülkeye tepki gösterilen açıklamada, "Bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddialarıdır" denildi.

"DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE VE KKTC'NİN DAHİL OLMADIĞI HİÇ BİR GİRİŞİMİN BAŞARIYA ULAŞMAYACAĞINI DOSTA DA DÜŞMANA DA GÖSTERDİK"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yunanistan, Mısır ve GKRY liderlerinin katılımıyla 19 Ekim 2021’de yapılan üçlü zirvenin ardından yayınlanan bildiri, Yunan/Rum ikilisinin Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür. Bu bildiriye Mısır’ın da dahil olması ise, Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz’de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamamış olduğunun göstergesidir.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin dahil olmadığı hiç bir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik. Türkiye, bölge ülkeleri arasında işbirliğini artıracak enerji projelerini desteklemektedir. Ancak, bu projelerin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını gözardı etmemesi ve kapsayıcı olması lazımdır. Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır. Bu ikilinin Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarmak için kıta sahanlığımızı ihlal teşebbüslerine geçtiğimiz günlerde gerekli cevap verilmiştir. Hem kendi haklarımızı, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

"KKTC'DEN YAPILAN AÇIKLAMAYI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından sözkonusu ortak bildiriye ilişkin yapılan açıklamayı destekliyoruz. Ada’daki gerçekleri reddeden bir anlayışın Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlaması mümkün değildir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının sözkonusu olmayacağını bir kez daha hatırlatırız. Ayrıca, bir takım gayrımeşru gruplara verdikleri destekle Libya’nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, şimdi Libya’nın meşru Hükümetiyle imzaladığımız Mutabakat Muhtıralarını hedef almaları, en başta Libya’nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır."