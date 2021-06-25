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    Dışişleri Bakanlığı'ndan AB kararlarına tepki

    Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır" denildi.
    • AA
    • 25.06.2021 - 12:43
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan AB kararlarına tepki

    Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır. AB’nin olumlu gündemi hayata geçirmeyi ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir. Yeni mali yardım paketi, Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır." denildi.

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