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- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıklamalarına yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıklamalarına yanıt
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan antisemitizme dair açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılan ifadelere yönelik açıklama yaptı
- AA
- 19.05.2021 - 13:14
- Güncelleme : 19.05.2021 - 13:15
Dışişleri Bakanlığı:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan (antisemitizme dair) açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz"
"ABD Yönetimi’ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail’in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz."
"Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir."