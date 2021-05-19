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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıklamalarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıklamalarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan antisemitizme dair açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılan ifadelere yönelik açıklama yaptı