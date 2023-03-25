Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin asılsız iddialar içeren raporuna tepki ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye için asılsız ve gerçek dışı iddialar yer alması sebebiyle, Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan 2022 İnsan Hakları Raporu'na tepki geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Asılsız iddiaları kınıyor ve külliyen reddediyoruz"

"ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 İnsan Hakları Raporu'nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz."

"Terör örgütleriyle mücadelemiz çarpıtılarak rapora yansıtıldı"

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şöyle denildi:

"Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken, bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz."

"PKK'nın insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Raporda, PKK’nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye’de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken, bu yapının PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir."

Türkiye'nin bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada şunlar söylendi:

"ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz"