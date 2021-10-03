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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki camiye yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 22:45
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki camiye yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama

     

    Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar için 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' açıklamasında bulundu.

    ''İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN BİR AN EVVEL TESİS EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ''

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıda can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin ise yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan daki camiye yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama #1

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan daki camiye yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama #2

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan daki camiye yönelik bombalı saldırıya ilişkin açıklama #3

     

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