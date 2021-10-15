Euro
10.7205
0.44%
Dolar
9.2357
0.64%
Altın
527.34
-0.54%
Borsa
1.411
-0.02%
Bitcoin
548.200
4.75%
EXEN Coin
22.00
3.28%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da son dönemde camilerin hedef alındığı saldırıları kınadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.10.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama

    Afganistan'ın Kandahar kentinde Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne, cuma namazı sırasında iki bombacı tarafından intihar saldırısı gerçekleşti.

    Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi de yaralandı.

    DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

    Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

    Bakanlık, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama #1

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama #2

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama #3

    Dışişleri Bakanlığı ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir