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- Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan’daki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da son dönemde camilerin hedef alındığı saldırıları kınadı.
- AA & Ensonhaber
- 15.10.2021 - 13:41
- Güncelleme : 15.10.2021 - 14:00
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne, cuma namazı sırasında iki bombacı tarafından intihar saldırısı gerçekleşti.
Saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi de yaralandı.
DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak saldırıyı kınadı.
Bakanlık, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.