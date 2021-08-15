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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı

    Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.
    • AA
    • 15.08.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 11:52
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı

    Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından harekete geçti.

    ELÇİLİĞİN NUMARASI PAYLAŞILDI

    Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

    Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

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