Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM binasında PKK propagandasına kınama Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasında PKK terör örgütü propagandası yapılmasına sert tepki gösterdi.

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Son zamanlarda Türkiye'de köşeye sıkışan terör örgütleri, Avrupa'da var olma mücadelesi veriyor. Bunun için Türkiye aleyhinde farklı bahanelerle eylemler gerçekleştiren bölücü terör örgütü yandaşları, bu sefer Fransa'daki AİHM binasında propaganda yaptı. Başka tür eylemlerde sıfır tolerans gösteren Fransız polisi, her nasılsa PKK yandaşlarının AİHM binasına girip gösteri yapmasında "etkisiz" kaldı.

Türkiye'den Fransa'ya kınama

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasında PKK terör örgütü propagandasına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: