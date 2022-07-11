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    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM’in Osman Kavala kararına tepki

    AİHM'İn Osman Kavala hakkında ihlal kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 14:28
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM’in Osman Kavala kararına tepki

    Gezi parkı davasında tutuklu sanık Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve büyük büyük tepkiye neden olmuştu.

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) konuya ilişkin başlattığı sürecin sonunda bugün davada hak ihlali yapıldığını belirterek Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmetti.

    Sürecin devamında ise konu hakkında Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar görüşülecek.

    Karara Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, AİHM’in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

    Kararın icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM’e havale edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı görüşlerinin 2 Şubat 2022’de yapılan açıklamayla kamuoyuna paylaşıldığını hatırlatan Sözcü Bilgiç, süreç boyunca AK ile iletişimin devam ettiğini hatırlattı.

    "Sistemin itibarının sorgulanmasına sebep olmuştur"

    Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM’e ve AK Bakanlar Komitesi’ne bildirilmişti.

    Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur.

    Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi’nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz.”

    Dışişleri Bakanlığı ndan AİHM’in Osman Kavala kararına tepki #1


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