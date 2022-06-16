Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya Yunanistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın asılsız iddiaları kapsamında yaptığı açıklamayı, "Mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez" ifadeleriyle kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın haksız eylemleri gerginliğinde Türkiye'yi hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ayar üstüne ayar verdiği 'Yunanistan'ın haksız eylemleri' konusuna, bu kez de Dışişleri Bakanlığı değindi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün gerçekleştirilen basın toplantısında, Yunanistan'ın hukuk dışı iddialarıyla Türkiye'nin aleyhinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ise bu söylemlere tepki gösterdi.

"Ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen tepki yanıtında şu ifadelere yer verildi;

"Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü!nün, dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.





"Bahane ile toplantıları donduran tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz"

Alman Sözcüsü'ne, ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."