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- Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Türkiye raporuna sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Türkiye raporuna sert tepki
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz." denildi.
- 07.06.2022 - 20:26
Avrupa Komisyonu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu, 67’ye karşı 448 oyla kabul edildi.
Raporda, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi konularda endişelerin sürdüğü kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan rapora sert tepki geldi.
"AP'nin Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmelerini reddediyoruz"
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz." denildi.