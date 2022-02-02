Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala davasını AİHM'e havale etmesine tepki gösterirken, "tarafgir yaklaşım bir kenara bırakılmalıdır" açıklaması yapıldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1423. toplantısında, Osman Kavala davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) havale edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, konıuya ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Osman Kavala konusunda hükümet görüşünün, 19 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Konseyi’yle paylaşıldığı belirtilirken, görüşte Türkiye’nin AİHM kararının gereğini yerine getirdiği, Kavala’nın tutukluluk durumunun halen devam eden başka bir yargı süreci nedeniyle olduğu ayrıntılarıyla açıklandığı ve konunun hukuk ilkeleri temelinde incelenmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.





"BAĞIMSIZ YARGI SÜRECİNE MÜDAHALE NİTELİĞİNDE ADIM"

Buna rağmen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair bir ara kararın oy çokluğuyla kabul edildiği bildirilen açıklamada, “Böylelikle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir. AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde başka ülkelerle ilgili çok sayıda uygulanmayan karar bulunurken, Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını, iyi niyetten uzak, kasıtlı ve de tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. İç hukukta devam eden dava süreci göz ardı edilerek siyasi saiklerle alınan bu önyargılı kararın Avrupa insan hakları sisteminin itibarını zedelediği aşikardır.” açıklamasında bulunuldu.

"TARAFGİR YAKLAŞIM BİR KENARA BIRAKILMALI"

Ayrıca yapılan açıklamada, “Avrupa Konseyi insan hakları sisteminin etkinliğinin sağlanması için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tarafgir ve seçici yaklaşımını bir yana bırakması gerekmektedir. Temennimiz, AİHM’in alınan bu kararı hakkaniyetle değerlendirmesi ve bu konuda iç hukukta devam eden dava sürecini dikkate alarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca ilk derece mahkemesi gibi hareket etmeden, içtihat ve ilkeleri doğrultusunda karar almasıdır.” denildi.



