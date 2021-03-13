Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Genel Kurulu'nda kabul edilen Suriye kararında, Türkiye'ye yapılan asılsız iddiaları sert bir şekilde reddetti.

Suriye'de iç savaşın başlamasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Suriye'deki karışıklığa 10 yıldır sesini çıkarmayan Avrupa Parlamentosu, Suriye'deki iç savaş için gündemine yeni bir tasarıyı getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında "Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasarını kabul etti.

"TÜRKİYE İHLALDE BULUNDU" İDDİASI

Tasarıda, Esed rejiminin insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri kınanırken, Rusya ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu iddia edildi.

"TÜRKİYE SURİYE'NİN KUZEYİNDEN ASKERLERİNİ ÇEKSİN" DENİLDİ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesi istenen tasarıda, Türkiye'nin bu bölgeyi yasa dışı şekilde işgal ettiği ve bunun Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı ileri sürüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ASILSIZ İDDİALARI REDDEDİYORUZ

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Suriye ihtilafının 10. yılı vesilesiyle kabul edilen kararda yer verilen, milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz. Bu karar da AP’nin Türkiye’ye karşı önyargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne sermektedir.

TÜRKİYE, SİVİL HALKA ZARAR GELMEMESİ İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULADI

Türkiye Suriye’nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca Türk ve Suriye halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlemiştir. Harekatlar sırasında ve sonrasında sivil halka zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirler azami ölçüde uygulanmıştır. Bölge halkı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kurtarılmıştır. Suriye Geçici Hükümeti’nin önderliğindeki yerel unsurların istikrarlaştırma çalışmaları sayesinde huzur ve istikrar tesis edilmiş, 420.000’den fazla sığınmacının bu bölgelere gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlanmıştır.





AP'NİN ASIL ELEŞTİRMESİ GEREKEN, PKK/YPG'NİN BÖLGEDEKİ TERÖR SALDIRILARIDIR

Avrupa Parlamentosu’nun asıl eleştirmesi gereken, PKK/YPG’nin son dönemde bölgede barış ve istikrarı bozmaya yönelik artan terör saldırılarıdır. Kararda PKK/YPG’nin bölgenin demografisini değiştirme çabaları ve DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hususlarına değinilmemesi de dikkate değerdir.

Türkiye, bir yandan terörizmin her türlüsüyle kararlı mücadelesini devam ettirirken, bir yandan da BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulunması amacıyla çabalarını sürdürecektir.

Avrupa Parlamentosu’nu gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını da koruyan Türkiye’nin Suriye’de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye’deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz"