Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye, Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un açıklamalarına tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her şeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir." denildi.

"HAYRETLE KARŞILADIK"

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye’yi “daha doğru yer olarak” işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık.

Herşeyden önce, Türkiye, Şansölye Kurz’un ifade ettiği gibi Afganistan’a komşu bir ülke değildir. Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, “göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin” şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır.

"TÜRKİYE, YENİ BİR GÖÇ DALGASINI ÜSTLENMEYECEKTİR"

Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz.

"TÜRKİYE, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HİÇBİR DURUMDA DEVRALMAYACAKTIR"

Diğer AB ülkeleri gibi Avusturya da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi’ne taraftır. Avusturya uluslararası yükümlülüklerine ve AB kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir durumda devralmayacaktır."