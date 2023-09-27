Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek: Türkiye yardımda bulunmaya hazır

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi kentindeki bir yakıt deposunda patlamada yaşandı.

Ekiplerin seferber olduğu bölgede, can kaybında artış yaşandı.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 125'e yükseldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye gerekli yardımda bulunmaya hazırdır"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde 25 Eylül günü bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de ağır yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç duyulması halinde Türkiye gerekli yardımda bulunmaya hazırdır.