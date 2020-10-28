Dolar
8.2527
0.8295%
Euro
9.6808
0.2267%
Altın
1876.42
-1.6504%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
497.715
-0.7885%
Bitcoin
109159.04
-2.3901%
EXEN Coin
10.75
-1.91%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut Büyükelçiliği önündeki gösteriye kınama

    Bakanlık, Ermeni grupların Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanıp bayrak ve fotoğraf yakma eylemini kınadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2020 - 17:31
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut Büyükelçiliği önündeki gösteriye kınama

    Türkiye, işgal edilen topraklarını geri almak için mücadele veren Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

    Türkiye’nin verdiği desteği Lübnan'da protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik bir grup ise 26 Ekim'de Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği' ne saldırı girişiminde bulundu.

    Ermenistan bayrağı taşıyan grup, elçilik önünde Türkiye bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yaktı.

    Ermeni grup, Lübnan güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

    DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

    Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayın ardından açıklamada bulundu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.

    "SORUMLULARI HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILSIN"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

    Lübnan'daki Ermeniler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırdı

    Dışişleri Bakanlığı ndan Beyrut Büyükelçiliği önündeki gösteriye kınama #1

    Görüş Bildir