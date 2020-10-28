Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut Büyükelçiliği önündeki gösteriye kınama

Bakanlık, Ermeni grupların Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanıp bayrak ve fotoğraf yakma eylemini kınadı.

Türkiye, işgal edilen topraklarını geri almak için mücadele veren Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.

Türkiye’nin verdiği desteği Lübnan'da protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik bir grup ise 26 Ekim'de Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği' ne saldırı girişiminde bulundu.

Ermenistan bayrağı taşıyan grup, elçilik önünde Türkiye bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yaktı.

Ermeni grup, Lübnan güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı yaşanan olayın ardından açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen eylemin şiddetle kınandığı belirtildi.

"SORUMLULARI HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILSIN"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Lübnan'daki Ermeniler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırdı