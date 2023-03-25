Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim saldırısına tepki Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik provokasyon, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Haber Merkezi

Son aylarda yurt dışında Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

İlk olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ı hedef alan Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, burada yere attığı Kur’an-ı Kerim’i daha sonra yaktı.

İsveç güvenlik güçlerinin gözü önünde yapılan çirkin saldırının ardından benzer bir görüntü Hollanda'da da ortaya çıktı.

Burada da kutsal kitabın yakılması, büyük tepkilere yol açtı.

Tepkilerin odağındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan bir kez daha Kopengah'daki bir caminin karşısında Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı.

Nabızları yükselten olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken, dün akşam saatlerinde yine Danimarka'da benzer bir girişimde bulunuldu.

"Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz"

Türk bayrağı ve kutsal kitabın hedef alınmasının üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Sert ifadelerde bulunan Bakanlık, açıklamada şu ifadelere yer verdi: