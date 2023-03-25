Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim saldırısına tepki

Son aylarda yurt dışında Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.
İlk olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ı hedef alan Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, burada yere attığı Kur’an-ı Kerim’i daha sonra yaktı.
İsveç güvenlik güçlerinin gözü önünde yapılan çirkin saldırının ardından benzer bir görüntü Hollanda'da da ortaya çıktı.
Burada da kutsal kitabın yakılması, büyük tepkilere yol açtı.
Tepkilerin odağındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan bir kez daha Kopengah'daki bir caminin karşısında Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı.
Nabızları yükselten olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken, dün akşam saatlerinde yine Danimarka'da benzer bir girişimde bulunuldu.
"Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz"
Türk bayrağı ve kutsal kitabın hedef alınmasının üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Sert ifadelerde bulunan Bakanlık, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Danimarka’da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.
Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.
Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz.