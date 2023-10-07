Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin ve İsrail için itidal çağrısı geldi Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı

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Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Dışişleri'nden açıklama

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Tarafları itidalle hareket etmeye çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

"Taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz"

Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

İki devletli çözüm çağrısı