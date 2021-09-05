Dışişleri Bakanlığı'ndan Gine'deki darbe hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır."

Dışişleri Bakanlığı, Gine'deki darbe ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulması hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE, GİNE CUMHURİYETİ'NİN YANINDA OLACAKTIR''



''Gine Cumhuriyeti'nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz.

Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır.

Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz.

Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır.''