Dışişleri Bakanlığı'ndan ilan: Türk diplomatlar aranıyor Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 'Türkiyemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmek ister misin?' başlığı altında diplomat alımına dair ilan yayımlandı.

ensonhaber.com

Dışişleri Bakanlığı diplomat alımına çıktığını duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından ilan yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

Türk Diplomatı olmak isteyenler için ilan yayımlandı

"Türkiyemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmek ister misin?



Geçmişi yüzyıllara dayanan, köklü geleneğe sahip Hariciyemize katılarak Türk Diplomatı olmak istiyorsan;



35 yaşını doldurmadıysan, İlanda belirtilen lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezunsan, Yabancı dil yeterliliğin varsa, Türk Diplomatı olarak bayrağımızı yurtdışında taşıma düşüncesi seni heyecanlandırıyorsa,



İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca veya Yunanca dillerinden Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'na girerek aramıza katılabilirsin!



Başvurular 15-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında!"

Paylaşımda ayrıca 'Sınav ilanı ve diğer detaylar için' yazısı altında link verildi.

Linke buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

