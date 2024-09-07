Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır." dedi.

İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İFTİRA VE YALAN DOLU BİR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI"

Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir" ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE, FİLİSTİNLİLERİN HAKLI DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)