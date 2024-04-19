Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-İran gerilimiyle ilgili açıklama

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İran'a, İsrail'den Tel Aviv'e düzenlediği saldırılar nedeniyle misilleme geldi.

Tel Aviv'den yetkililer, Tahran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak İran topraklarına hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

İsfahan ve Tebriz şehirlerinde patlama sesleri duyuldu.

Bu gelişmelerin akabinde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlık: Takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Bölgemizdeki son gelişmeler hakkında" başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.



Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.



Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.