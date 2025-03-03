Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Haber Merkezi

Katliamcı İsrail, Gazze'de insanlık dışı manzaralara imza atmayı sürdürüyor.

19 Şubat'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını birçok noktada ihlal eden İsrail, bu defa açlık ve hastalıklarla mücadele eden Gazzelileri hedef aldı.

İsrail yönetimi, Gazze'ye tüm yardımların girişini yasakladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

İsrail'in bu kararı, tüm dünya tarafından eleştirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in bu kararına tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz.

İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir.

"ATEŞKESİ KALICI KILMAYI ENGELLEYEN BİR UYGULAMA"