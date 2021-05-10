Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Saldırıları bir an önce durdurun

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada İsrail bir kez daha kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına sebep olan saldırıları kınadı.

Saldırıların bir an önce sona erdirilmesi çağrısını yaptı.

"SALDIRILAR BİR AN ÖNCE SONA ERSİN"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etmeyi ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz. İsrail yönetimine, ırkçı Yahudi gruplar ve güvenlik güçlerince Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıların durdurulması ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirleri alma çağrımızı yineliyoruz.

"İSRAİL, ULUSLARARASI ALANDA EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULSUN"

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır"