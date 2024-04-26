Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki: Ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin, "İsrail hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir" şeklinde tepki gösterdi.

ensonhaber.com

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"Cumhurbaşkanımız gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getirdi"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

"Filistin halkına uygulanan zulüm korkusuzca dile getirilecek

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."