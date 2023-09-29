Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eyleme sert tepki Bakanlık, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis eşliğindeki provokasyona tepki gösterdi. Açıklamada, "Aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

AA & Ensonhaber

NATO'ya katılmak isteyen İsveç, hem Türkiye hem de İslam karşıtı eylemlere göz yummayı sürdürüyor.

İskandinav ülkesi, yapılan eylemlerle son dönemlerin dikkatleri en çok üzerine çeken ülkesi haline geldi.

Başkent Stockholm'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir eyleme imza atıldı.

"Aşağılık eylemi en ağır şekilde kınıyoruz"

Ankara'dan bu eyleme tepki gecikmedi. Resmi açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Açıklamada, büyükelçilik binası yakınında izin verilen eylem "aşağılık" olarak tanımlanarak, "Eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." denildi.

"Türk toplumunun temel beklentisidir"

Stockholm makamlarından beklentiye de açıklamada yer verildi:

İsveç’in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.

İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.