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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
    • 18.08.2022 - 01:20
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    "Bu insanlık dışı terör eylemini  kınıyoruz"

    Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    AA'nın haberine göre; Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Kabil deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı #1


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