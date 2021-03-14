Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının, derin endişeyle karşılandı ve en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliği'nin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmasının ardından Dışişleri bakanlığından sert bir açıklma yayınlandı.

Bu gelişmenin endişe ile karşılandığı vurgulanan açıklamada güçlü bir şekilde de kınandığının altı çizildi.

"SON DERECE TALİHSİZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kosova'nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, onyıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu gözardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir.

Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs’ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.

Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

İSRAİL-KOSOVA İLİŞKİSİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken; aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

